Porto Empedocle credito prescritto | il Comune risparmia 800 mila euro

A Porto Empedocle, il Comune ha risparmiato circa 800 mila euro dopo che un tribunale di Agrigento ha stabilito che un credito di diverse milioni di euro è prescritto. La decisione ha effetto immediato e coinvolge una questione finanziaria di lunga data. La sentenza rappresenta una vittoria legale per l’amministrazione comunale, che potrà così evitare di pagare l’importo contestato.

Il Comune di Porto Empedocle ottiene un risparmio di circa 800 mila euro grazie a una recente sentenza del tribunale di Agrigento che ha dichiarato prescritto un credito milionario.La vicenda inizia nel 2023, quando una banca che aveva acquistato un credito da Enel Sole chiede al Comune di pagare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, vincita da quasi 5 mila euro a Porto Empedocle Caduta rovinosa: chiese al Comune 220 mila euro, ma dovrà sborsarne lei 7 milaBRINDISI - Aveva chiesto al Comune di Francavilla Fontana 220 mila euro e spicci per una rovinosa caduta, dovrà risarcire lei l'Ente per 7 mila euro.