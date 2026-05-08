Unicredit investe nel maxi fotovoltaico al porto di Ravenna | dalla banca oltre 22 milioni di euro

Unicredit ha annunciato un investimento superiore ai 22 milioni di euro destinato al progetto di un impianto fotovoltaico nel porto di Ravenna, realizzato da Adriasol, Renco ed Eco Trade. La cifra rappresenta una parte significativa dell’intervento complessivo dedicato alla realizzazione dell’impianto. La partecipazione della banca si inserisce in un piano di finanziamenti volto a sostenere lo sviluppo di energie rinnovabili nella zona portuale.

Fa un grosso passo in avanti il progetto del fotovoltaico al porto di Ravenna sviluppato da Adriasol, Renco ed Eco Trade. UniCredit ha deciso infatti di investire nella maxi opera con un finanziamento di 22,6 milioni destinato ad Adriasol. L'impianto da 37 megawatt di picco, che sorgerà.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Ravenna investe nel turismo del forese: per l'hub culturale di Sant'Alberto dalla Regione 229 mila euro

Sostenibilità e innovazione. Gsk investe 23 milioni di euro su fotovoltaico, ambiente e mobilitàAnche le cure e l’industria che sta dietro al sistema sanitaria diventano green, sostenibili nel loro impatto ambientale.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Confindustria nei club deal di Unicredit.

Unicredit, corre l’utile a marzo. Via all’Ops su CommerzbankUniCredit riscrive i propri primati e proietta la sua ambizione ben oltre i confini nazionali, trasformando il 21° trimestre da record nel trampolino di lancio per la conquista di ... ilmessaggero.it

Unicredit, maxi-stipendio da 16,4 milioni per Orcel e bonus manager a 630 milioni. Cosa cambia nelle buste paga della bancaSe il 2025 è stato un anno record per Unicredit, lo è stato anche per il suo ceo Andrea Orcel per il quale, alla luce degli obiettivi finanziari raggiunti, il cda proporrà all’assemblea annuale una ... milanofinanza.it