Decreto sicurezza ok dal Senato alle norme su coltelli stupefacenti e manifestazioni | tutte le novità

Il Senato ha approvato oggi una serie di emendamenti presentati dalla maggioranza, che riguardano diverse aree del decreto sicurezza. Tra le modifiche approvate ci sono nuovi limiti sull'uso di coltelli, disposizioni più severe per il traffico di sostanze stupefacenti e regole più stringenti per le manifestazioni pubbliche. Inoltre, sono state previste variazioni su norme relative a furti e altre fattispecie di reato.

Ok oggi dal Senato a una serie di emendamenti della maggioranza, tra cui correttivi su coltelli, norme più stringenti per il traffico di stupefacenti, manifestazioni, furti, e molto altro. Accantonata la norma della Lega per estendere gli sgomberi immediati anche alle seconde case occupate abusivamente. Ecco tutte le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it Decreto sicurezza, ok del Cdm: ecco tutte le novità su fermo, armi e manifestazioni Notizie correlate Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo al nuovo daspo, fino al divieto dei coltelli ai minorenni: tutte le novitàCortei e manifestazioni off limits per i violenti e i sospetti, un registro separato per i reati con 'causa di giustificazione', una pesante stretta... Sicurezza, approvato il decreto: dal fermo di prevenzione allo stop ai coltelli per i minori, le nuove normeIl decreto Sicurezza è arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata segnata da confronti istituzionali e ultime... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Permesso unico di lavoro: ok definitivo dal CdM; Decreto Pnrr. Ok con fiducia dal Senato, il testo è legge. Precari stabilizzati, medici di famiglia fino a 73 anni, cantieri sbloccati e farmaci più veloci; Iperammortamento 2026: anticipazioni sul decreto che verrà. Ok software e investimenti più flessibili, ma più adempimenti; Decreto bollette, dal Senato via libera definitivo. Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novitàOk oggi dal Senato a una serie di emendamenti della maggioranza, tra cui correttivi su coltelli, norme più stringenti per il traffico di stupefacenti, manifestazioni, furti, e molto altro. Accantonata ... fanpage.it Coltelli: dal Senato primo ok ai correttivi al Decreto SicurezzaNon è stata però inserita la distinzione fra porto e trasporto, alla pari di quanto previsto per le armi da fuoco. cacciapassione.com SICUREZZA ++ Intervento del senatore Bergesio: «Importanti correttivi al Decreto Sicurezza. Inserito il "giustificato motivo"» facebook L'iter in Commissione è ancora lungo, e altri provvedimenti (decreto sicurezza in primis) hanno la precedenza. L'approvazione prima dell'estate sembra una chimera, e l'opposizione si prepara a fare ostruzionismo. Nel centrodestra prevale la rassegnazione x.com