A Pisa, le autorità hanno chiuso le indagini su 54 persone coinvolte in proteste legate al Decreto Sicurezza. Sono circa 140 gli capi di imputazione contestati a studenti, ricercatori, lavoratori, pensionati e mamme con figli che partecipavano alle manifestazioni. Questi individui sono ritenuti coinvolti in azioni di protesta durante le mobilitazioni contro le politiche del governo. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di repressione, che coinvolge numerosi altri soggetti in diverse regioni.

Cinquantaquattro persone, 140 capi di imputazione. Chiuse le indagini a Pisa su studenti, dottorandi, ricercatori, lavoratrici delle pulizie, pensionati, mamme che in piazza c’erano con i figli. I fatti vanno dal luglio 2025 alla primavera del 2026: i blocchi dell’autostrada A12, dell’aeroporto, della superstrada FiPiLi, dei binari, l’occupazione del rettorato dell’ Università di Pisa, i presidi contro il transito di armi. Interruzione di pubblico servizio, blocco stradale e ferroviario, resistenza, lesioni, occupazione di edifici pubblici, tutto ammassato in un fascicolo solo. Pisa è la punta toscana di una mappa che copre il Paese. Bologna ha superato le 100 denunce, Genova le 80, Cagliari le 90, Massa le 37. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Decreto Sicurezza, i 54 Pro-Pal indagati a Pisa sono solo la punta dell’iceberg. Nella mappa della repressione del governo Meloni

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