Un avvocato che rappresenta un individuo accusato di aver compiuto un attentato è noto per le sue posizioni politiche di sinistra e per aver espresso critiche nei confronti di alcune figure politiche nazionali. In passato, ha anche presentato una denuncia contro un’esponente di spicco dell’attuale governo. La sua difesa riguarda un cittadino di origine marocchina coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica. La coincidenza tra le sue opinioni e il caso in questione ha suscitato alcune riflessioni tra osservatori e commentatori.

Sarà un caso, e non c’è nulla di male, ma fa riflettere che a difendere l’immigrato di seconda generazione che ha compiuto l’attentato a Modena e che da sinistra viene quasi assolto in quanto “pazzo”, non radicalizzato e nemmeno poi così estraneo alla nostra cultura, in quanto italiano, ci sia un avvocato con un curriculum tutto di sinistra. “F austo Gianelli è un avvocato e il coordinatore provinciale dei Giuristi Democratici di Modena, è membro del Comitato esecutivo dell’Associazione Europea degli Avvocati per la Democrazia e i Diritti Umani (ELDH). Ha partecipato a collegi e missioni come osservatore internazionale in Medio Oriente, Asia e Sudamerica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Coincidenze: l’avvocato dell’attentatore marocchino è di sinistra, pro-Pal e aveva denunciato la Meloni

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L'IRRUZIONE DELL'ATTENTATORE, GLI SPARI E L'ARRESTO

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