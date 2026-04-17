Boccia | Decreto sicurezza è il fallimento Governo Far West Meloni meno diritti e più repressione – Il video

Il capogruppo del Partito Democratico al Senato ha commentato in modo critico i quattro decreti sicurezza approvati dal governo in quattro anni, definendo la situazione come un

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 “Quattro decreti sicurezza in quattro anni, è Far West Meloni, meno diritti e più repressione”, la dichiarazione all’uscita dal Senato di Francesco Boccia capogruppo Pd a Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Boccia: Decreto sicurezza è il fallimento Governo, Far West Meloni meno diritti e più repressione

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