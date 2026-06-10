Decreto salario giusto stretta sul caporalato digitale | dalla Camera ok al testo con i bonus per assunzioni

Il decreto sul salario giusto è stato approvato dalla Camera e entrato in vigore il primo maggio. La legge introduce bonus per le assunzioni e prevede incentivi legati al rispetto di criteri di retribuzione equa. Contestualmente, viene rafforzata la lotta al caporalato digitale, puntando a contrastare pratiche di sfruttamento nel settore del lavoro.

Il primo maggio è entrato in vigore il provvedimento che lega gli incentivi all’occupazione al rispetto del cosiddetto “salario giusto”. La Camera ha incassato la fiducia sul testo, che ora passa all’esame del Senato per la conversione in legge. Sul piatto ci sono 934 milioni di euro destinati a bonus per le assunzioni effettuate entro fine anno: a beneficiare saranno giovani, donne svantaggiate e disoccupati residenti nell’area della Zes unica per il Mezzogiorno. Risorse anche per la stabilizzazione dei contratti a termine. Il parametro del salario giusto. Il decreto fissa un principio chiaro: la contrattazione collettiva resta lo strumento per determinare la retribuzione adeguata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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DECRETO PRIMO MAGGIO 2026: IL SALARIO GIUSTO NON CONVINCE I SINDACATI

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