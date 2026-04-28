Decreto Primo Maggio approvato con bonus assunzioni e salario giusto | le misure

Il Governo ha approvato un nuovo decreto in vista del Primo Maggio, includendo incentivi per le assunzioni e interventi per garantire salari più equi. La legge introduce anche regole aggiornate per le piattaforme digitali e mira a rafforzare l’occupazione stabile, con l’obiettivo di contrastare il lavoro povero. Le misure saranno operative nelle prossime settimane e riguardano diversi settori dell’economia.

Il Governo ha approvato il nuovo decreto Lavoro in vista del Primo Maggio, con un pacchetto di misure che punta su occupazione stabile, contrasto al lavoro povero e nuove regole per le piattaforme digitali. Al centro del provvedimento ci sono 934 milioni di euro per incentivi alle assunzioni di giovani e donne, nuove condizioni per accedere agli aiuti pubblici e la disciplina del salario giusto. Il decreto è stato proposto dalla presidente Giorgia Meloni e dalla ministra del Lavoro Marina Calderone. Meloni ha definito il provvedimento come: Il modo migliore per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro. Gli incentivi alle assunzioni del decreto Primo Maggio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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