decreto legge sulla giustizia i sindacati minacciano il ritiro dal ccni sulle famiglie professionali

I sindacati della giustizia hanno scritto al ministro, minacciando di lasciare il CCNI sulle famiglie professionali. La lettera è firmata da Unsa Confsal, Cisl Fp, Confintesa Fp, Uilfp Giustizia e Flp. La questione riguarda il decreto legge sulla giustizia, che ha suscitato le loro preoccupazioni. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle richieste o le motivazioni.

Per i sindacati, i contenuti del decreto legge in materia di giustizia varato dal Consiglio dei ministri costituiscono «un attacco gravissimo al sistema della contrattazione collettiva e, con esso, alla democrazia sindacale». In una nota congiunta indirizzata al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al viceministro Paolo Sisto, Unsa Confsal, Cisl Fp, Confintesa Fp, Uilfp Giustizia e Flp hanno richiesto la convocazione urgente di un tavolo di confronto, minacciando il ritiro della sottoscrizione del CCNI sulle famiglie professionali del 29 aprile 2026. La contestazione nasce dalle dichiarazioni del viceministro Sisto, che, come si legge nella nota divulgata, ha affermato che il decreto... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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