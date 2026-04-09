Il decreto bollette è legge E dal Golfo un sospiro di sollievo

Il decreto bollette è stato approvato ed è ora legge, segnando un passaggio importante nelle politiche energetiche nazionali. Nello stesso giorno, dal Golfo è arrivata una prima notizia positiva sui mercati energetici, che ha suscitato un senso di sollievo tra gli operatori del settore. La decisione legislativa e le notizie provenienti dalla regione sono state commentate da diversi analisti senza però influenzare ufficialmente le altre iniziative in corso.

Il decreto bollette è diventato legge proprio nel giorno in cui, dal Golfo, è arrivato il primo vero sospiro di sollievo sui mercati energetici. Il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento con 102 sì, 64 no e 2 astenuti, mentre la tregua fra Stati Uniti e Iran e la prospettiva di una riapertura, almeno controllata, dello Stretto di Hormuz hanno allentato la pressione su petrolio e gas. Per il governo è una coincidenza politicamente preziosa: da un lato può rivendicare lo scudo interno su famiglie e imprese, dall’altro vede ridursi, almeno per ora, il rischio di una nuova fiammata che avrebbe costretto a misure ancora più pesanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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