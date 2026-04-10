Riforma Istituti Tecnici | il CSPI respinge il decreto sulle classi di concorso Sindacati in allarme per esuberi e caos organizzativo

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere negativo sul decreto ministeriale che riguarda le nuove tabelle di corrispondenza tra classi di concorso e discipline negli istituti tecnici. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati, che temono possibili esuberi e disorganizzazione nel sistema scolastico. La questione riguarda un aggiornamento delle modalità di assegnazione delle classi di insegnamento nei percorsi tecnici.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere fortemente negativo sullo schema di decreto ministeriale relativo alle nuove tabelle di corrispondenza tra classi di concorso e discipline nei percorsi tecnici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Riforma istituti tecnici, al Ministero il confronto coi sindacati sui nuovi quadri orari: venerdì 27 marzo gli USR ricevono i prospetti sulle classi di concorsoNella mattinata di giovedì 26 marzo si è svolto presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'incontro tra le organizzazioni sindacali e la...

Riforma degli istituti tecnici, il MIM convoca un confronto sulle classi di concorso. Gli USR già a lavoro per gli organiciIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un confronto operativo sulle nuove classi di concorso legate alla riforma degli istituti tecnici.

Temi più discussi: Riforma istituti tecnici: incerte tutele per evitare soprannumerari ed esuberi. Per la FLC CGIL serve rinvio immediato e vero confronto; Riforma istituti tecnici: Cisl Scuola, UIL Scuola, Snals, Gilda e Anief proclamano lo stato di agitazione con richiesta di esperimento di tentativo di conciliazione; La riforma degli Istituti Tecnici è stata bloccata? Le nostre FAQ e alcuni chiarimenti; Avvio riforma istruzione tecnica, salvaguardate le titolarità a settembre, subito tavolo di confronto per modifiche normative. Sospesa la mobilitazione.

Riforma degli Istituti Tecnici, scongiurato il rischio esuberi. L’emendamento (approvato) salva le cattedre nel primo biennioMentre l'avvio della riforma degli Istituti Tecnici si avvicina (prevista per l'anno scolastico 2026/2027), un emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera mette in sicurezza miglia ... orizzontescuola.it

Riforma degli istituti tecnici: Grazie ad un percorso partecipativo è salvaguardata la gestione degli organiciPaola Votto (Cisl Scuola Parma Piacenza): La prima richiesta avanzata è stata di salvaguardia delle attuali titolarità e cattedre con una gestione degli organici tale da prevenire situazioni di docen ... parmatoday.it

Riforma istituti tecnici: sospesa la mobilitazione dei sindacati [Comunicato Unitario] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/riforma-istituti-tecnici-sospesa-la-mobilitazione-dei-sindacati-comunicato-unitario - facebook.com facebook

Riforma degli istituti tecnici: «No al taglio delle lingue straniere: rende i nostri diplomati meno competitivi» x.com