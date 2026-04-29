Dagli incentivi al salario giusto ecco il pacchetto lavoro varato dal governo

Da ilsole24ore.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato un nuovo pacchetto di misure sul lavoro, che include bonus di 12 o 24 mesi per favorire assunzioni stabili di giovani, donne e nelle zone economiche speciali. Le iniziative mirano anche a promuovere un salario più equo e a rafforzare gli strumenti di sostegno alle imprese. La riforma interessa diversi settori e mira a incentivare le assunzioni di lunga durata.

Bonus di 12 o 24 mesi per assumere stabilmente giovani, donne e nella Zes Unica. Più forza ai contratti collettivi, nuove norme sui rider.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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