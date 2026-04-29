Dagli incentivi al salario giusto ecco il pacchetto lavoro varato dal governo

Il governo ha approvato un nuovo pacchetto di misure sul lavoro, che include bonus di 12 o 24 mesi per favorire assunzioni stabili di giovani, donne e nelle zone economiche speciali. Le iniziative mirano anche a promuovere un salario più equo e a rafforzare gli strumenti di sostegno alle imprese. La riforma interessa diversi settori e mira a incentivare le assunzioni di lunga durata.

Bonus di 12 o 24 mesi per assumere stabilmente giovani, donne e nella Zes Unica. Più forza ai contratti collettivi, nuove norme sui rider.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dagli incentivi al salario giusto, ecco il pacchetto lavoro varato dal governo Notizie correlate Decreto lavoro 1 maggio: incentivi vincolati al salario giusto. Il governo sceglie la via dei contrattiRoma, 27 aprile 2026 – La bozza del decreto Primo maggio non introduce una soglia legale unica di retribuzione, ma rafforza il ruolo dei contratti... Ok del Cdm al dl Lavoro, incentivi alle aziende che applicano un "salario giusto". Meloni:...AGI - Gli incentivi per l'occupazione contenuti nel Dl Lavoro, approvato dal Cdm, verranno erogati alle aziende che applicano un "salario giusto",... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dagli incentivi al salario giusto, ecco il pacchetto lavoro varato dal governo; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Dl Lavoro, incentivi alle aziende che applicano un 'salario giusto'; Via libera al decreto Lavoro, tutte le misure: incentivi per chi assume giovani e donne, lotta al caporalato online. Decreto primo maggio: incentivi vincolati al salario giusto e misure per i riderIl nuovo decreto collega i bonus alle imprese che applicano il salario giusto, stanzia risorse per assunzioni nel Mezzogiorno e punta a contrastare il caporalato digitale con regole su identificazione ... notizie.it Accise, taglio più alto sul diesel. Incentivi per donne e giovani, aiuti solo con il salario giustoArriva la proroga del taglio della accise sui carburanti, ma viste le risorse pubbliche scarse (il costo, finora, è stato di circa un miliardo per 45 giorni) sarà più corto ... ilmessaggero.it In Italia una quota importante degli “oneri di sistema”, una delle voci della bolletta elettrica, dipende in maniera significativa dagli incentivi per alcuni impianti rinnovabili. La stragrande maggioranza di questi importi incentiva impianti fotovoltaici realizzati con il - facebook.com facebook