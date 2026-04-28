Arriva il salario giusto incentivi per 1 miliardo a chi non sottopaga | tutte le novità del Decreto Lavoro

Da feedpress.me 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto lavoro, il nuovo provvedimento in vista del Primo maggio che sancisce l’arrivo del salario giusto: il governo lo mette nero su bianco come frutto della contrattazione e lo lega a doppio giro agli incentivi all’occupazione. Il pacchetto vale circa un miliardo di euro. E avvia nuovi bonus per giovani, donne e Mezzogiorno, che vanno fino a 650 euro al mese per gli under 35 e a 800 euro per le lavoratrici svantaggiate nell’area Zes. Ci sono le norme per il contrasto al caporalato digitale e più tutele ai rider, ma anche i rinnovi contrattuali: se non avvengono entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente al 30% dell’inflazione armonizzata Ipca.🔗 Leggi su Feedpress.me

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