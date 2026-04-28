Via libera del Consiglio dei ministri al decreto lavoro, il nuovo provvedimento in vista del Primo maggio che sancisce l’arrivo del salario giusto: il governo lo mette nero su bianco come frutto della contrattazione e lo lega a doppio giro agli incentivi all’occupazione. Il pacchetto vale circa un miliardo di euro. E avvia nuovi bonus per giovani, donne e Mezzogiorno, che vanno fino a 650 euro al mese per gli under 35 e a 800 euro per le lavoratrici svantaggiate nell’area Zes. Ci sono le norme per il contrasto al caporalato digitale e più tutele ai rider, ma anche i rinnovi contrattuali: se non avvengono entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente al 30% dell’inflazione armonizzata Ipca.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi "non sottopaga": tutte le novità del "Decreto Lavoro"

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: In arrivo il decreto lavoro, incentivi per il salario giusto; Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti; Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggio; Lavoro, arriva il salario giusto.

Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga''Quasi un miliardo di incentivi occupazionali, il taglio del cuneo oggi vale mille euro per chi ne guadagna 32mila' (ANSA) ... ansa.it

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Decreto Lavoro, la mia conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. x.com

Via libera del CDM al nuovo decreto Lavoro: "salario giusto", incentivi all'occupazione e aumenti in busta paga - facebook.com facebook