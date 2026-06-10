Decreti AI ok dal Cdm | stop licenziamenti e assunzioni decisi dall' intelligenza artificiale IA al servizio della polizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che vieta licenziamenti e assunzioni decisi dall’intelligenza artificiale. La normativa stabilisce che le decisioni riguardanti il personale non possono essere automatizzate senza intervento umano. Inoltre, il decreto prevede l’uso dell’IA a supporto delle forze di polizia, rispettando specifiche linee guida. La legge riguarda anche l’uso di sistemi di intelligenza artificiale in ambiti pubblici e privati, con l’obiettivo di garantire trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al pacchetto legislativo, che si inserisce nel perimetro dettato dall'AI Act europeo, che a questo punto dovrà passare al vaglio del parlamento, della conferenza delle regioni e di tutte le authority competenti Il Cdm ha dato l'ok a due decreti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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