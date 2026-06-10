Il presidente ha commentato che un’ipotesi di reato non equivale a una condanna, riferendosi alla vicenda che coinvolge l’assessora. Ha espresso il desiderio di non dover affrontare situazioni di questo tipo.

“Vorrei non dover affrontare vicende come questa. Lo dico senza retorica. Quando un'amministratrice pubblica viene indagata, la mia prima responsabilità è verso l'istituzione che guido. E su questo non ho dubbi: chi ricopre un incarico pubblico è tenuto a uno standard più alto di quello della responsabilità penale. L'asticella non è il casellario giudiziale, ma la reputazione. Tuttavia un’indagine per concussione, anche se è un fatto grave, va considerata come un’ipotesi di reato. Questa vicenda, inoltre, ha una storia dentro la storia: coinvolge una donna in una situazione familiare segnata da conflitti profondi, fatti gravi subiti per anni, denunciati alle autorità competenti. Questo quadro non solleva nessuno dalle proprie responsabilità ma la delicatezza della situazione impone prudenza e una lettura attenta affidata ai giudici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Decaro: “Starace? Un’ipotesi di reato non è una condanna”

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