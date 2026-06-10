Noa Lang è la principale scelta del presidente del Napoli per la prossima stagione. L’attaccante olandese sarà al centro della strategia offensiva della squadra, che sarà guidata da un nuovo allenatore. La società ha deciso di puntare su di lui come giocatore da rilanciare e integrare nel modulo di gioco. La trattativa è in corso, con l’obiettivo di definire i dettagli prima dell’inizio della stagione.

Noa Lang diventa la priorità di De Laurentiis per il Napoli della prossima stagione. L’attaccante olandese rappresenta il fulcro della strategia offensiva azzurra sotto la guida di Massimiliano Allegri. Lang: il pupillo di De Laurentiis per il rilancio offensivo. Il presidente del Napoli ha identificato in Noa Lang l’elemento utile per competere ai massimi livelli. De Laurentiis punta dritto sull’olandese per costruire il nuovo ciclo offensivo degli azzurri. La scelta non è marginale: rappresenta il tentativo di colmare il vuoto lasciato dalle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia. Gli azzurri hanno incassato cifre record da quelle vendite, ma gli acquisti effettuati con questo ricavato non hanno convinto a pieno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis punta su una scommessa: il giocatore che Allegri dovrà rilanciare

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