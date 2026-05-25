Il Napoli ha scelto Allegri come nuovo allenatore, dopo l’addio ufficiale di Conte annunciato sui social del club. La decisione è stata comunicata in modo diretto, senza altri nomi in corsa. La società punta su Allegri per guidare la squadra nella prossima stagione, lasciando intendere che il contratto sia già definito o in fase di definizione. La conferma ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il Napoli ha individuato in Massimiliano Allegri la primissima scelta per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, il cui addio alla panchina azzurra è già stato ufficializzato tramite i canali social del club. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è messo immediatamente al lavoro per programmare il futuro della squadra e ha deciso di puntare con decisione sull’allenatore toscano, nonostante la complicata parentesi di quest’ultimo alla guida del Milan, culminata con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. La trattativa e i retroscena di questo scenario di mercato sono stati svelati da gazzetta.it, che ha confermato come il patron del Napoli sia andato avanti tutta per Max Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Napoli punta su Massimiliano Allegri: è lui il prescelto di De Laurentiis per il dopo Conte

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Napoli-Milan, Allegri con una possibile sorpresa di formazione

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