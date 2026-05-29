Il presidente del Napoli ha scelto di affidare la squadra a Massimiliano Allegri, puntando su un contratto biennale. La decisione ha portato alla fine del rapporto con l’allenatore precedente, che aveva un accordo in corso. Il contratto proposto ad Allegri prevede una durata di due anni, ma non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo. La scelta è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore.

? Punti chiave Perché De Laurentiis ha preferito Allegri a Vincenzo Italiano?. Quanto costa effettivamente il biennale proposto al tecnico livornese?. Come influirà la decisione del Napoli sul futuro di Italiano?. Quali ostacoli potrebbero bloccare l'accordo tra il Napoli e Allegri?.? In Breve Accordo per Allegri da 5 milioni di euro annui su base biennale.. Vincenzo Italiano ha risolto il contratto con il Bologna dopo la Coppa Italia 2025.. Allegri ha risposto alle indiscrezioni a Pescara citando il maestro Giovanni Galeone.. De Laurentiis pianifica la chiusura dell'accordo prima del viaggio negli Stati Uniti.. Aurelio de Laurentiis punta su Massimiliano Allegri per la guida del Napoli, dopo che l’accordo con Vincenzo Italiano è sfumato nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, De Laurentiis punta su Allegri: via Italiano per il biennale

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