Kevin De Bruyne è il calciatore con lo stipendio più alto del Napoli, secondo le fonti. La sua retribuzione supera quella degli altri giocatori della rosa. Nessun altro atleta del club ha un salario più elevato, e il suo peso economico si riflette sui costi complessivi della squadra. La differenza di stipendio è evidente rispetto agli altri membri della rosa. De Bruyne si posiziona in cima alla classifica degli ingaggi del club.

Nessuno pesa come De Bruyne sul bilancio del Napoli. È Kevin De Bruyne il calciatore che pesa di più sulle casse del Napoli. Ne dà notizia Sky Sport 24 che con Massimo Ugolini fa il punto su quello che sarà il mercato del Napoli. O meglio, sulle direttive che il Napoli dovrà seguire: abbassare l’età media e ridurre il monte ingaggi. L’età media è alta, la più alta della Serie A. Secondo Ugolini gli imprescindibili sono comunque Di Lorenzo e Politano che hanno 32 anni cui va aggiunto McTominay che di anni ne ha 29 e il cui contratto, dice Ugolini, “andrà adeguato, prolungato, rinnovato”. Per non fare – aggiungiamo noi del Napolista – la fine che il Napoli ha fatto con Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne in testa alla classifica degli stipendi lordi del Napoli

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