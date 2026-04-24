Poker del Napoli alla Cremonese | De Bruyne torna al gol

Il Napoli ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-0, riscattando la sconfitta contro la Lazio. La partita è iniziata con un gol di McTominay già nei primi minuti, contribuendo a un primo tempo senza grandi sorprese. La squadra ha continuato a spingere nel secondo tempo, trovando altri tre gol. Nel frattempo, De Bruyne è tornato in rete, aggiungendo un ulteriore elemento alla gara.

Il Napoli riscatta la brutta sconfitta contro la Lazio rifilando un netto 4-0 alla Cremonese. Gli azzurri blindano la qualificazione Champions in un match senza storia, partito subito in discesa grazie alla rete di McTominay dopo pochi minuti. Torna al gol anche De Bruyne, il primo su azione in.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate De Bruyne nella storia: 100 gol nei Top 5 campionati europei grazie alla firma in Napoli Cremonese. Il traguardo raggiunto!Cagliari, Pisacane sarà l’allenatore anche nella prossima stagione? Novità sul futuro di Palestra, cosa succederà in estate Calciomercato Juve:... Poker del Napoli alla Cremonese. La Champions sempre più vicinaAGI - Vince senza difficoltà il Napoli, che batte 4-0 la Cremonese, scavalca momentaneamente il Milan al secondo posto e rinvia la festa scudetto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Capolavoro Sarri, la Lazio firma un poker da record al Maradona: Napoli mai così sterile a Fuorigrotta, il dato; Pronostici Napoli - Lazio: Partenopei in cerca del poker al Maradona; Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: capolavoro di Sarri, poker storico al Maradona; Poker Face, il trailer della serie Sky con Natasha Lyonne. Serie A: poker del Napoli alla Cremonese, rinviata la festa scudetto dell'InterNapoli batte Cremonese 4-0 nell'anticipo della 34/a giornata di Serie A. Apre le marcature McTominay al 3', seguito nel finale del primo tempo da un autogol di Terracciano su conclusione di Hojlund e ... ansa.it Serie A. A fine primo tempo Napoli-Cremonese 3-0Il Napoli prova a uscire dalla crisi: servono punti Champions Partita noiosa. Che si sveglia solo negli ultimi minuti della frazione di gioco. Napoli padrone del campo. Ma senza esprimere un gioco bri ... msn.com FINALE - Poker del #Napoli alla #Cremonese: successo netto degli azzurri al #Maradona - facebook.com facebook Serie A: poker del Napoli alla Cremonese, rinviata la festa scudetto dell'Inter. A segno per gli azzurri McTominay, De Bruyne e Alisson oltre a un'autorete di Terracciano #ANSA x.com