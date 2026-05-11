L’allenatore del Napoli ha commentato l’infortunio subito da un calciatore durante un allenamento, spiegando che si è trattato di un contatto testa a testa che ha causato un trauma allo zigomo. Ha aggiunto che uno dei giocatori rappresenta la squadra in modo particolare. Le dichiarazioni sono state fatte poco prima dell’inizio della gara, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Mourinho Real Madrid, trattative serrate per il ritorno dello Special One! Dipende tutto da Florentino Perez, cosa sta succedendo davvero Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conte svela: «L’infortunio di De Bruyne? Testa a testa in allenamento e 4 punti allo zigomo, Di Lorenzo rappresenta il Napoli»

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URGENTE: DE BRUYNE BLOCCA IL RITORNO! NAPOLI IN ALLERTA TOTALE

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