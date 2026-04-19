Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su un social network un messaggio in cui ha ribadito il sostegno agli alleati israeliani, affermando che Israele è un partner fondamentale per il paese e che possiede le capacità per ottenere vittorie. La dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione internazionale alle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Nessun dettaglio su eventuali risposte o reazioni da altri attori coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni di Trump su Israele. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito, attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, la sua posizione di forte sostegno nei confronti di Israele. Secondo Trump, Israele resta un “grande alleato” degli Stati Uniti, indipendentemente dalle opinioni che si possono avere sul Paese. Nel suo intervento ha sottolineato come lo Stato ebraico abbia dimostrato nel tempo qualità che lo distinguono in ambito internazionale. In particolare, lo ha descritto come “coraggioso, audace, leale e intelligente”, evidenziando anche la capacità del Paese di affrontare situazioni di forte tensione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump, Israele è un alleato fondamentale per gli Stati Uniti: “Sa come vincere”

Trump, la richiesta a Israele di ridurre gli attacchi in Libano - 1mattina News 10/04/2026

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