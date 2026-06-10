“Io per voi uccido quei stro*** che hanno preso di mira le chiese e voi mi date armi tante armi”. È una delle mail che un cittadino pakistano di 32 anni ha inviato a partire dal 26 maggio all'Accademia militare di Modena, in cui manifestava l'intenzione di commettere omicidi o attentati kamikaze “per uccidere qualche nero o arabo”, e che gli sono costate l'espulsione dal territorio nazionale. Oggi la questura di Modena e il comando provinciale dei carabinieri hanno dato esecuzione al decreto di accompagnamento immediato alla frontiera nei confronti dell'uomo, irregolare in Italia, accompagnato all'aeroporto di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato e scortato su un volo per Karachi (Pakistan). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Datemi armi e uccido per voi”: le mail folli e l'espulsione del pakistano che minacciava stragi

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Mail farneticanti all’Accademia: “Datemi armi per uccidere qualche nero o arabo”. Subito espulso un 32enneUn uomo di 32 anni ha inviato email contenenti minacce e insulti rivolti a persone di colore, chiedendo armi per uccidere.

Mail farneticanti all’Accademia militare: “Datemi armi per uccidere qualche nero o arabo”. Subito espulso un 32enneUn uomo di 32 anni ha inviato email con frasi offensive e minacciose all’Accademia militare, chiedendo armi per uccidere persone di colore.