La Procura presenterà appello contro l'assoluzione di Dassilva, accusato di omicidio di una donna avvenuto il 3 ottobre nel condominio di via del Ciclamino a Rimini. Dassilva è stato assolto in primo grado. I figli della vittima sono rimasti in silenzio. La decisione di appellare sarà formalizzata nei prossimi giorni.

La Procura presenterà appello contro l'assoluzione in primo grado di Luois Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel condominio di via del Ciclamino a Rimini. Il ricorso verrà formalizzato dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, attese entro 90 giorni. In primo grado, la Corte d'Assise di Rimini, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, ha assolto l'imputato ex articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale, la vecchia insufficienza di prove, per non aver commesso. “Ha vinto la giustizia”, sono state le prime parole del 36enne dopo il verdetto. Nella notte è stato scarcerato e accompagnato a casa, dove ad attenderlo c'era sua moglie Valeria Bartolini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dassilva assolto, la Procura farà appello. Il silenzio dei figli di Pierina

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Louis Dassilva assolto, la procura annuncia già il ricorso

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