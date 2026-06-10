I visitatori possono esplorare i cunicoli delle miniere dismesse ai Resinelli, dove si trovano resti di gallerie e attrezzature minerarie abbandonate. Durante il percorso, vengono letti alcuni versi di Dante, collegandoli simbolicamente alle montagne delle Grigne. La visita combina l’esplorazione storica dei tunnel con l’interpretazione poetica, offrendo un’esperienza tra natura, passato e letteratura.

Cosa si nasconde nei cunicoli delle miniere dismesse ai Resinelli?. Come si collegano i versi di Dante alle Grigne?. Chi guiderà l'esplorazione tra storia industriale e poesia?. Quanto costa partecipare alla visita guidata del parco minerario?.? In Breve Ritrovo ore 9.30 presso il Parco Minerario in via Escursionisti 29 ad Abbadia Lariana. Visita guidata alle miniere di circa due ore con costo ridotto di 9 euro. Interventi musicali di Ramona Rossi e letture di Lorena Mantovanelli e Antonella Fontana. Prossimi eventi il 21 e 27 giugno tra Faggeto Lario, Nesso e Como. Dante e la montagna: il Lake Como Walking Festival torna ai Piani dei Resinelli domenica 14 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dante e le miniere: trekking tra poesia e storia ai Resinelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un trekking gratuito tra la storia e le memorie etrusche a San Lorenzo NuovoSabato 2 maggio si svolgerà l’ultima tappa del programma di trekking gratuito intitolato “Storie in cammino”, promosso dal comune di San Lorenzo...

Biodiversità tra storia e natura: trekking guidati a Lerici e SarzanaIn due località tra Lerici e Sarzana si tengono escursioni guidate dedicate alla scoperta della biodiversità locale, con particolare attenzione agli...