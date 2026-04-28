Un trekking gratuito tra la storia e le memorie etrusche a San Lorenzo Nuovo

Sabato 2 maggio si svolgerà l’ultima tappa del programma di trekking gratuito intitolato “Storie in cammino”, promosso dal comune di San Lorenzo Nuovo. L’iniziativa ha attraversato percorsi che collegano la storia e le memorie etrusche del territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva e accessibile. La passeggiata si rivolge a chi desidera scoprire aspetti storici e culturali del luogo attraverso un’escursione a piedi.

Si conclude sabato 2 maggio il programma di trekking “Storie in cammino” promosso dal comune di San Lorenzo Nuovo. L'appuntamento è fissato alle ore 9, con l'escursione “Sotto il cielo degli Etruschi. Sulle tracce di antichi abitanti e necropoli nella Val di Lago”: un itinerario ad anello alla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Trekking da San Lorenzo Nuovo al lago di Bolsena tra isole, chiese e necropoli etruscheProsegue il programma di trekking “Storie in cammino” alla scoperta del territorio, promosso dal comune di San Lorenzo Nuovo. L'Acquarossa e le sue radici etrusche: la storiaDalle spettacolari sorgenti cariche di ferro ai segreti dell'abitato etrusco, ecco l'affascinante sorgente d'acqua ferrosa a pochi chilometri da... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Storie in cammino, una domenica a San Lorenzo Nuovo tra trekking urbano e prodotti tipici; Weekend della Liberazione a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile; Festa della liberazione. Mezzetti (Anpi): Trump e Netanyahu autocrati, saranno esecrati dalla storia | FOTO. Storie in Cammino, una domenica a San Lorenzo Nuovo tra trekking urbano e prodotti tipiciQuinto appuntamento con le escursioni nel territorio nell’ambito del progetto PNRR Città Ideale Vegetale NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Storie in cammino, il programma di trekking alla scoperta d ... newtuscia.it San Lorenzo Nuovo, ultimo trekking tra gli Etruschi con “Storie in cammino” - facebook.com facebook