Biodiversità tra storia e natura | trekking guidati a Lerici e Sarzana

In due località tra Lerici e Sarzana si tengono escursioni guidate dedicate alla scoperta della biodiversità locale, con particolare attenzione agli effetti delle attività dei coniugi inglesi su Villa Rezzola e alle caratteristiche degli alberi di canfora presenti in zona. Le visite consentono di osservare da vicino specie vegetali e ambienti naturali, offrendo un approfondimento sulla storia e sulla flora di questi territori. Le iniziative si rivolgono a chi desidera conoscere meglio il patrimonio naturale e storico del territorio attraverso percorsi guidati.

? Punti chiave Come hanno influenzato i coniugi inglesi la biodiversità di Villa Rezzola?. Cosa si può scoprire tra gli alberi di canfora a Lerici?. Perché il miele del Piemonte è collegato ai giardini della Liguria?. Dove si svolgeranno le escursioni guidate dai FAI Giovani a Sarzana?.? In Breve Villa Rezzola ospita sessioni alle 11, 14 e 16 con ingressi da 4 a 14 euro.. I coniugi Cochrane gestirono Villa Rezzola dal 1900 progettando il sistema idrico.. I Giardini Caneva di Sarzana prevedono visita guidata domenica 24 maggio alle 17.. Degustazione di mieli del Parco di Masino illustra il ruolo degli impollinatori.. Il Fondo per l’ambiente... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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