Roma-Lazio Dybala si prenota | Soulè in ballottaggio con Pisilli

Nella sfida tra Roma e Lazio prevista per domenica prossima, la Roma si prepara con alcune certezze in campo, nonostante le tensioni legate all’orario della partita che hanno influenzato gli allenamenti recenti. La squadra si sta concentrando sulla formazione, con Dybala che si sta prenotando come possibile titolare. Sul fronte delle scelte offensive, Soulè e Pisilli sono in ballottaggio per un posto tra le linee. La società ha deciso di mantenere una strategia stabile in vista del Derby della Capitale.

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La Roma blinda le proprie certezze tattiche a Trigoria in vista del Derby della Capitale di domenica prossima, superando l’anomalo clima di incertezza legato all’orario della sfida che ha condizionato gli ultimi allenamenti. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico Gian Piero Gasperini ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione ed è intenzionato a confermare quasi in blocco l’undici titolare che ha superato brillantemente il Parma nel turno precedente. La novità più significativa riguarda il recupero di Lorenzo Pellegrini, tornato a lavorare regolarmente insieme al resto del gruppo così come l’attaccante Dovbyk, anche se per il capitano giallorosso si prospetta una partenza dalla panchina, lasciando spazio a soluzioni tattiche alternative dal primo minuto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pisilli o Soulè? il dubbio di Gasperini in vista di Roma-LazioLa marcia di avvicinamento al derby della Capitale entra nel vivo con una doppia notizia che scuote positivamente l’ambiente di Trigoria. LIVE Alle 20.45 Roma-Fiorentina, le ufficiali: Soulé-Pisilli con Malen, Vanoli senza centravanti(4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Gudmundsson, Solomon. Dopo la clamorosa vittoria in rimonta della #Roma sul #Parma per 3-2, Paulo #Dybala spaventa i tifosi giallorossi: l'argentino svela che il prossimo derby contro la #Lazio potrebbe essere la sua ultima partita all'Olimpico a causa del contratto in scadenza #c x.com Sarri si presenterà al derby? Roma-Lazio domenica alle 12 tra scommesse e sfottò sui socialL’attesa per il derby della Capitale tra Roma e Lazio si è trasformata in un caso mediatico, dopo le forti dichiarazioni di Maurizio Sarri e la conferma dell'orario fissato ... ilmessaggero.it Decisione derby Roma-Lazio: si gioca domenica 17 maggio alle 12, ribaltato il rinvio della PrefetturaDecisione finale derby Roma-Lazio: si gioca domenica 17 maggio alle 12, ribaltato il rinvio a lunedì. Classifica, formazioni, dove vederla in TV. lifestyleblog.it Gasperini chiede un nuovo direttore sportivo al posto di Ricky Massara e non vuole avere alcun 'rapporto di lavoro' con Claudio Ranieri dopo il battibecco pubblico tra i due. Queste sono le due principali richieste dell'allenatore per continuare alla Roma nella reddit