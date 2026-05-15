Roma-Lazio Dybala si prenota | Soulè in ballottaggio con Pisilli

Da sololaroma.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra Roma e Lazio prevista per domenica prossima, la Roma si prepara con alcune certezze in campo, nonostante le tensioni legate all’orario della partita che hanno influenzato gli allenamenti recenti. La squadra si sta concentrando sulla formazione, con Dybala che si sta prenotando come possibile titolare. Sul fronte delle scelte offensive, Soulè e Pisilli sono in ballottaggio per un posto tra le linee. La società ha deciso di mantenere una strategia stabile in vista del Derby della Capitale.

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La Roma blinda le proprie certezze tattiche a Trigoria in vista del Derby della Capitale di domenica prossima, superando l’anomalo clima di incertezza legato all’orario della sfida che ha condizionato gli ultimi allenamenti. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico Gian Piero Gasperini ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione ed è intenzionato a confermare quasi in blocco l’undici titolare che ha superato brillantemente il Parma nel turno precedente. La novità più significativa riguarda il recupero di Lorenzo Pellegrini, tornato a lavorare regolarmente insieme al resto del gruppo così come l’attaccante Dovbyk, anche se per il capitano giallorosso si prospetta una partenza dalla panchina, lasciando spazio a soluzioni tattiche alternative dal primo minuto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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