D’Amico è il nuovo ds della Roma | operativo dall’1 luglio è l’uomo delle plusvalenze che il club cercava

La Roma è pronta ad ufficializzare Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo nella giornata di oggi, 10 giugno. Un’attesa lunga e studiata: il club giallorosso ha aspettato alla finestra fino all’ultimo giorno utile per assicurarsi il dirigente che Gasperini stesso ha indicato come prima scelta, conoscendone il metodo di lavoro dall’interno. C’è però un dettaglio operativo da tenere a mente: senza deroga, D’Amico potrà essere pienamente operativo soltanto a partire dal 1° luglio, il che restringe ulteriormente la finestra già stretta per risolvere il nodo più urgente sul tavolo, ovvero il settlement agreement con la Uefa. Il curriculum parla da solo: da Kumbulla a Hojlund, passando per Retegui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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