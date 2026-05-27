D'Amico ha lasciato l'Atalanta ed è vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. La società bergamasca ha scelto di liberarlo per avviare un nuovo progetto con Giuntoli e Sarri. A Roma, D'Amico sostituirà il dimissionario Massara e lavorerà di nuovo con l’allenatore Gasperini. La trattativa tra le due parti è in fase avanzata.

Ora non ci sono più ostacoli: Tony D’Amico è vicinissimo a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma e a sostituire Frederic Massara. L’Atalanta, infatti, ha deciso di dare il via libera e ad avviare il prima possibile il nuovo progetto: si ripartirà da Giuntoli e Sarri. Senza D’Amico che raggiungerà così Gasperini nella capitale. Dopo giorni di confronti la famiglia Percassi e il club bergamasco hanno così salutato D'Amico e lo hanno liberato dal contratto che lo legava per un’altra stagione ai colori nerazzurri come si legge nel comunicato ufficiale. "Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Amico lascia l'Atalanta, è vicinissimo a diventare il nuovo ds della Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma-D’amico: l’Atalanta dà il via libera alla partenza del DsL’Atalanta ha approvato la partenza del direttore sportivo, che ora prenderà il suo nuovo incarico alla Roma.

Roma, svolta per il nuovo DS? D’Amico in pole, intreccio con Napoli e BolognaLa Roma si prepara a una svolta nella scelta del nuovo direttore sportivo, con D’Amico in prima posizione tra i candidati.

Temi più discussi: D'Amico sale nelle quote: perché il nuovo ds della Roma potrebbe essere lui; Latina, aperto l'impianto sportivo Vincenzo D'Amico; Roma, cresce l'interesse per Tony D'Amico come nuovo Ds; Roma, D’Amico a un passo: accordo con l’Atalanta per liberare il nuovo ds.

Nuovo ds, ufficiale la separazione tra D'Amico e l'Atalanta: accordo raggiunto con la Roma (COMUNICATO) x.gd/dRFNI #ASRoma x.com

Tony D’Amico è il nome scelto dall'AS Roma per il ruolo di direttore sportivo. Tuttavia, per andare avanti, è necessaria la risoluzione del contratto con l'Atalanta: l'obiettivo è raggiungere un accordo con Percassi in questi giorni, i contatti sono già in corso. Appr reddit

Ora è ufficiale, le strade dell’Atalanta e di Tony D’Amico si separanoIl saluto: Quattro stagioni intense, reciproca gratitudine. Cristiano Giuntoli pronto a prendere il suo posto: l'annuncio nei prossimi giorni ... bergamonews.it

Atalanta, ufficiale l’addio di Tony D’AmicoUfficiale l’addio di Tony D’Amico all’Atalanta: il club nerazzurro saluta il direttore sportivo dopo quattro stagioni. calcioatalanta.it