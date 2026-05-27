D’Amico alla Roma il re delle plusvalenze per salvare i conti giallorossi

Tony D’Amico è stato nominato nuovo direttore sportivo della Roma. La sua designazione viene vista come una mossa strategica per migliorare i risultati economici della società, grazie anche a un focus sulle plusvalenze. La scelta si inserisce in un piano di ristrutturazione finanziaria e non riguarda esclusivamente il rapporto con l’allenatore. La società punta a ottimizzare le operazioni di mercato e a contenere i costi, attraverso un incremento delle cessioni di giocatori.

La scelta di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo racconta molto più di un semplice feeling con Gasperini. La Roma ha un problema serio nei numeri, un settlement agreement che preme entro il 30 giugno, e aveva bisogno di un dirigente che sapesse muoversi con la stessa disinvoltura in uscita e in entrata. D’Amico risponde a entrambe le esigenze. In Serie A, pochissimi sanno generare plusvalenze con al sua regolarità. Settlement agreement: il bivio tra cessioni obbligate e mercato Champions. Terzo posto, 73 punti, il ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. Il campo ha dato risposte straordinarie, la contabilità molto meno. Il settlement agreement costringe i giallorossi a chiudere operazioni in uscita significative prima della fine di giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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