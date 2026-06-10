Dalle passerelle alla spiaggia perché tutti parlano dei costumi da bagno dell’estate 2026

Durante l’estate 2026, i costumi da bagno sono diventati oggetto di discussione, passando da stili minimalisti a quelli più decorati. Mentre negli ultimi anni il beachwear si era caratterizzato per logomania o semplicità estrema, questa stagione mostra una tendenza a combinare entrambi gli approcci. Le scelte sono più variegate e meno polarizzate rispetto al passato. La maggior parte delle collezioni si sono orientate verso un equilibrio tra elementi semplici e dettagli appariscenti.

Se per anni il beachwear ha oscillato tra minimalismo estremo e logomania, l’estate 2026 sembra aver trovato un nuovo equilibrio. I costumi da bagno della stagione abbandonano gli eccessi per concentrarsi su dettagli, materiali e silhouette capaci di trasformare anche il modello più essenziale in qualcosa di unico. Una direzione che riflette anche l’andamento del mercato. Secondo diverse analisi internazionali, il settore swimwear continua infatti a crescere a livello globale e potrebbe superare i 24 miliardi di dollari nel 2026, sostenuto dall’aumento del turismo, della domanda di capi versatili e dell’innovazione nei tessuti. La parola chiave della stagione è dunque texture. 🔗 Leggi su Panorama.it

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