Durante l'estate 2026, sono tornati in auge i costumi da bagno più audaci, tra modelli in tessuti lucidi e tagli innovativi. La collaborazione tra Burberry e Hunza G ha lanciato pezzi in materiali trasparenti e colorati, mentre la collezione di Luisa Beccaria ha proposto design più romantici e delicati. Le spiagge sono state popolate da modelli con dettagli cut-out e scollature profonde, puntando su linee che esaltano le forme.

Il primo bagno di The Attico, la collaborazione tra Burberry e Hunza G e quella tra Luisa Beccaria e la boutique sarda Caraluna sono solo alcuni dei nostri suggerimenti di shopping di questa settimana. da mettere in valigia o anche solo nella propria wish-list +++dropcap Protagonisti della nostra selezione della settimana, i costumi da bagno sono al centro del guardaroba estivo. Da indossare in spiaggia, a bordo piscina e persino in città - grazie a styling stratificati che li trasformano in top e body – bikini e interi sono il punto di partenza, il fulcro intorno al quale costruire il proprio stile delle vacanze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I costumi da bagno più hot dell'estate 2026

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COSTUMI E COPRICOSTUMI INDOSSATI/TRY ON HOULE SHEIN

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