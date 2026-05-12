Sense of Summer | i costumi da bagno dell'estate 2026 di Ysabel Mora

L’estate 2026 si avvicina e il brand Ysabel Mora ha presentato la sua collezione di costumi da bagno. I nuovi modelli sono stati svelati attraverso immagini promozionali che mostrano diverse varianti di colori e stili. La collezione include pezzi pensati per diverse preferenze, con dettagli che richiamano i toni caldi e vivaci tipici della stagione estiva. La presentazione è stata accompagnata da materiali pubblicitari distribuiti sui canali ufficiali del marchio.

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L ’estate è uno dei momenti più amati dell’anno, un periodo spensierato, felice, pieno di vitalità. Quello che sa di salsedine e fiori d’arancio, che suona come una risata spontanea, che si vede nei colori di un costume scelto con gioia. È da questa sensazione che nasce “Sense of Summer”, la collezione di costumi da bagno dell’estate 2026 di Ysabel Mora. Sense of summer. Stampe floreali, richiami tropicali, colori vitaminici che lasciano spazio a palette più classiche ed eleganti: “Sense of Summer”, la collezione swimwear Spring Summer 26 di Ysabel Mora, è stata creata con un obiettivo preciso: adattarsi a ogni donna, alla sua silhouette e alla sua idea di estate, senza mai rinunciare al comfort.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sense of Summer: i costumi da bagno dell’estate 2026 di Ysabel Mora ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ysabel Mora presenta “Sense of Summer”: la SS 2026 che celebra l’essenza autentica dell’estateLa nuova collezione Ysabel Mora SS 2026 “Sense of Summer” trasforma emozioni, sensazioni e ricordi estivi in capi che uniscono comfort, estetica e... Ysabel Mora sceglie Paula Echevarría: l’attrice è il volto della Primavera Estate 2026Ysabel Mora punta sull’autenticità e sulla valorizzazione della femminilità scegliendo Paula Echevarría come ambassador per la collezione Primavera...