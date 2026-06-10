Dalle doti atletiche a quei numeri sorprendenti | perché la Juventus è tornata alla carica per Kessié

La Juventus sta cercando di acquistare Kessié, puntando sulle sue capacità atletiche e sui numeri ottenuti in carriera. La sua presenza in mediana potrebbe rafforzare il reparto centrale della squadra, secondo le valutazioni dei tecnici. La società ha mostrato interesse per il centrocampista, considerando le sue caratteristiche di forza fisica e tecnica. La trattativa si concentra sulla possibilità di portarlo in squadra, valutando anche aspetti contrattuali e di mercato.

di Luca Fioretti Dominanza fisica e qualità: ecco come Franck Kessié potrebbe trasformare la mediana della Juventus di Spalletti. Calciomercato Juventus: il forte interesse dei bianconeri per Franck Kessié risponde a una precisa esigenza tattica di Luciano Spalletti, che vede nell’ivoriano il profilo ideale per colmare le lacune strutturali del centrocampo bianconero. L’ex Milan garantisce infatti un impatto fisico devastante, testimoniato da dati atletici impressionanti e da una straordinaria abilità nella progressione palla al piede. La sua capacità di strappare in avanti e resistere ai contrasti permetterà alla squadra di superare la prima linea di pressione avversaria con grande efficacia, offrendo quella fisicità e quel dinamismo nei duelli ravvicinati che sono mancati nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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