Durante la Barcelona Bridal Fashion Week 2027 sono state presentate le cinque tendenze più sorprendenti per gli abiti da sposa del prossimo anno. Le sfilate hanno mostrato nuovi stili, tessuti e dettagli che si differenziano dalle stagioni precedenti, riflettendo l’evoluzione nel mondo dell’alta moda nuziale. Le collezioni hanno attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, offrendo uno sguardo sulle possibili scelte per le future spose.

L ’abito da sposa è per sempre, ma le tendenze che lo riguardano cambiano ogni anno. Alla Barcelona Bridal Fashion Week 2027, questo dato di fatto è apparso più evidente che mai. Tra le passerelle di uno dei poli più influenti a livello internazionale per la moda sposa, si sono alternati brand spagnoli e maison globali, offrendo una visione aggiornata dell’abito bianco. La classe di Blerta Celibashi, l’abito da sposa della nuova principessa d’Albania X Sulle passerelle ha vinto il contrasto: romanticismo e minimalismo, struttura e leggerezza, tradizione e rottura. Tre giorni, oltre venti sfilate e una certezza: le tendenze abito da sposa 2027 non sono come ce le saremmo aspettate.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle passerelle alla navata: le 5 tendenze più sorprendenti per gli abiti da sposa 2027

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