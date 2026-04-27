Dalle passerelle alla navata | le 5 tendenze più sorprendenti per gli abiti da sposa 2027
Durante la Barcelona Bridal Fashion Week 2027 sono state presentate le cinque tendenze più sorprendenti per gli abiti da sposa del prossimo anno. Le sfilate hanno mostrato nuovi stili, tessuti e dettagli che si differenziano dalle stagioni precedenti, riflettendo l’evoluzione nel mondo dell’alta moda nuziale. Le collezioni hanno attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, offrendo uno sguardo sulle possibili scelte per le future spose.
L ’abito da sposa è per sempre, ma le tendenze che lo riguardano cambiano ogni anno. Alla Barcelona Bridal Fashion Week 2027, questo dato di fatto è apparso più evidente che mai. Tra le passerelle di uno dei poli più influenti a livello internazionale per la moda sposa, si sono alternati brand spagnoli e maison globali, offrendo una visione aggiornata dell’abito bianco. La classe di Blerta Celibashi, l’abito da sposa della nuova principessa d’Albania X Sulle passerelle ha vinto il contrasto: romanticismo e minimalismo, struttura e leggerezza, tradizione e rottura. Tre giorni, oltre venti sfilate e una certezza: le tendenze abito da sposa 2027 non sono come ce le saremmo aspettate.🔗 Leggi su Iodonna.it
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