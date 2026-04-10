Dybala perché alla fine la Juventus ha fatto bene a non rinnovargli il contratto | i numeri dell’argentino

Da quando si è trasferito a Roma, i numeri di Paulo Dybala sono stati al centro di discussioni sulla sua efficacia in campo. La Juventus, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto, ha scelto di lasciar andare l’attaccante argentino, il cui rendimento negli ultimi mesi ha suscitato diverse analisi. In questo articolo si analizzano i dati relativi alle sue prestazioni e ai risultati ottenuti in questa nuova fase della carriera.

di Angelo Ciarletta Perché alla fine la Juventus ha fatto bene a non prlungare il contratto di Paulo Dybala: i numeri dell’argentino da quando è arrivato a Roma. La Juve e il ricordo di Paulo Dybala restano legati da un affetto profondo, ma i dati recenti impongono una riflessione pragmatica. Sebbene l’addio dell’argentino abbia gettato i tifosi nello sconforto, il senno di poi sembra dare ragione alla dirigenza torinese per il mancato rinnovo del contratto. CONTINASSA JUVE LIVE Analizzando il percorso dell’attaccante dalla sua firma con la Roma, emerge un quadro clinico allarmante. Nella stagione 202223, la Joya è rimasta fuori per 82 giorni a causa di 6 infortuni, saltando complessivamente 14 gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Mateta e il teorema dell'auto usata: perché il Milan ha fatto bene a non prenderloFermi tutti, nessuno si muova: il Milan non firma l’accordo per Jean-Philippe Mateta e resta così com’è.

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