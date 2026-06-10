I data center consumano grandi quantità di energia elettrica, con un impatto nascosto che spesso passa inosservato. La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale ha incrementato l’utilizzo di queste strutture, contribuendo a un aumento del loro fabbisogno energetico. Questo consumo si collega anche al ciclo dell’acqua, utilizzata per raffreddare i server e mantenere le apparecchiature a temperature ottimali. L’espansione delle tecnologie digitali rende più evidente il legame tra servizi online e risorse naturali.

Le notizie che trattano dell’ intelligenza artificiale sono in aumento, potremmo dire pressoché quotidiane. Veniamo a conoscenza di migliorie, aggiornamenti e sviluppo o, più banalmente, del modo in cui le Big Tech ne fanno uso. Tuttavia, anche un numero elevato di persone sceglie di utilizzare l’IA per attività personali, ricreative eo lavorative. Sono proprio questi utenti che spesso ignorano l’impatto ambientale che uno strumento tecnologico analogo può avere. Quel che ci è concesso vedere rappresenta unicamente la parte superficiale, quella pronta all’uso e senza sforzo. Eppure, l’intelligenza artificiale non è un’entità astratta, bensì concreta e resa operativa solo attraverso i data center. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dall’acqua all’energia elettrica: il consumo nascosto dietro i data center

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Internet Stà Consumando Troppa Energia (Il Problema dei Data Center)

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