Acqua torbida e isole di calore | l'impatto ambientale dei data center è il prezzo nascosto della corsa all'IA

Una deputata americana ha mostrato un campione di acqua del rubinetto che risultava torbida e contaminata, attribuendo il problema a un data center nella Georgia. La denuncia ha portato all'attenzione pubblica le conseguenze ambientali dell'espansione di questi impianti, che richiedono ingenti quantità di energia e acqua. Crescono i timori sulla diffusione incontrollata di data center e sul loro impatto su risorse e ambiente.

Dopo la denuncia della deputata americana Alexandria Ocasio-Cortez che ha mostrato un campione d'acqua del rubinetto intorpidito dall'attività di un data center in Georgia (USA), cresce tra la popolazione il timore per il boom incontrollato degli impianti che alimentano l'IA. Tra "furti" idrici, bollette alle stelle e il rischio di nuove isole di calore, gli studi alimentano i dubbi sul reale impatto ambientale e climatico della nuova rivoluzione tecnologica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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