Il lato nascosto del boom dei data center in Lombardia | energia consumo di suolo e rischi per la rete

Negli ultimi anni, il settore digitale in Lombardia ha sperimentato una rapida espansione, con un numero crescente di data center che occupano spazi considerevoli. Questa crescita ha portato a un aumento del consumo energetico e dell'uso di suolo, generando preoccupazioni legate alla sostenibilità e alla stabilità della rete elettrica. I nuovi impianti sono spesso situati in aree densamente popolate, sollevando interrogativi sui rischi e sugli impatti ambientali.

La crescita senza precedenti del settore digitale negli ultimi anni ha reso necessaria la costruzione e l’ammodernamento delle infrastrutture, i cosiddetti data center, in grado di gestire una sempre crescente quantità di dati, generata in parte anche dalla recente diffusione dell’intelligenza artificiale. Un boom che porta con sé notevoli rischi ambientali legati agli alti consumi energetici e al consumo di suolo. Buona parte di queste richieste sono legate a un fenomeno speculativo, non a progetti concreti, e lo stesso report stima che la crescita effettiva della capacità dei data center in Italia raggiungerà una forbice tra i 2,3 e i 4,4 GW nel corso del prossimo decennio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il lato nascosto del boom dei data center in Lombardia: energia, consumo di suolo e rischi per la rete Progetto Data Center al setaccio. Occhi puntati sul consumo di suoloDopo le critiche sollevate dalle forze politiche d’opposizione, arrivano le criticità segnalate da Città Metropolitana, Ats Milano e Cap Holding. "Fermiamo il consumo di suolo". L’Ispra certifica l’aumento dei rischi’Lo strano caso del territorio di Carrara’ è il titolo emblematico della conferenza che ha preso vita nella sala conferenze di Palazzo Binelli. Temi più discussi: Artemis II orbita attorno alla Luna, le fasi della giornata; Aziende aerospaziali, la filiera Assolombarda; Oltre 5 chili di cocaina in auto, due arresti nel Catanese. Lombardia, il lato oscuro della Luna si svela con la grandissima università: una missione incredibileUn piccolo satellite europeo osserverà in modo continuativo gli impatti di meteoroidi sulla faccia nascosta della Luna. È l’obiettivo della missione LUMIO (Lunar Meteoroid Impacts Observer), missione ... comozero.it Lato nascosto della Luna: le nuove immagini NASA di Artemis II svelano un mondo inesploratoLe riprese mostrano una regione ancora in gran parte inesplorata, mai visibile dalla Terra, offrendo uno sguardo diretto su uno dei territori più misteriosi del sistema Terra-Luna. Si tratta di un’are ... ilmeteo.it Chi è Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia Un selfie scattato con Giorgia Meloni. Le pressioni per entrare in contatto con esponenti di Fratelli d’Italia. Presunte visite a Montecitorio, dove, secondo una pista al vaglio dell’autorità inquire - facebook.com facebook La Lombardia al Vinitaly spera nell’effetto Olimpiadi anche per rossi e bollicine milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com