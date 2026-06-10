Il giocatore brasiliano, in scadenza nel 2027, ha annunciato la volontà di trasferirsi dal club toscano al Napoli. La società partenopea ha confermato il suo interesse e si sta muovendo per finalizzare l’operazione. La Fiorentina ha già preso atto della decisione del calciatore e si prepara a gestire la cessione. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma ancora senza un accordo definitivo.

Dodo lascia la Fiorentina per il Napoli: il brasiliano in scadenza 2027 ha già comunicato la volontà di partire. Gli azzurri accelerano per il terzino destro mentre Khalaili rimane bloccato a 25 milioni. Dodo: il brasiliano vuole andare via dalla Fiorentina. Il Napoli stringe i tempi per Dodo. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, il terzino destro della Fiorentina ha già manifestato la propria intenzione di lasciare i viola. Il contratto scade nel 2027: proseguire significherebbe perdere il giocatore a parametro zero tra due anni. La scelta del brasiliano è netta, e il club partenopeo ha già ricevuto grandi conferme sulla fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Spazionapoli.it - Dalla Fiorentina al Napoli, arrivano conferme: si avvicina un super colpo!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Napoli vs Fiorentina | Serie A 2025 - Video Game Simulation

Notizie e thread social correlati

Dalla Fiorentina al Napoli? Manna tenta il colpo ma c’è un ostacoloRobin Gosens ha dichiarato pubblicamente di voler rimanere alla Fiorentina, anche se il Napoli ha mostrato interesse per il suo trasferimento come...

Napoli, il futuro si chiama Vincenzo Italiano: arrivano conferme sul nuovo allenatoreIn casa Napoli si fanno più concrete le possibilità di vedere Vincenzo Italiano seduto sulla panchina azzurra nella prossima stagione, mentre il...

Temi più discussi: Napoli e Roma, sfida sul mercato per Dodò: la valutazione della Fiorentina e la concorrenza; Fiorentina e Napoli su un giovane talento del Bayern Monaco; Fiorentina, piace il talentino Della Rovere. E c'è anche il Napoli; Dodò tra Napoli e Roma, la Fiorentina riflette sul futuro.

#Dodò tra #ASRoma, #Napoli e #Inter: gli scenari. E la #Fiorentina ha il sì del sostituto dalla #Juventus x.com

*UFFICIALE*: Fabio Grosso rescinde il contratto con il Sassuolo e firma con la Fiorentina. Due settimane dopo la notizia, tutto è confermato. reddit

Napoli e Roma, sfida sul mercato per Dodò: la valutazione della Fiorentina e la concorrenzaIl Napoli sfida la Roma per Domilson Cordeiro dos Santos, in arte Dodo. Terzino destro molto sprint della Fiorentina. Un tipo svelto e in gamba che ha prima conquistato la copertina a casa Gasperini, ... msn.com

Dalla Juve, alla Fiorentina fino all'Atalanta: il valzer degli allenatori sarà bollenteSicuramente più complesse sarebbero poi le situazioni che vivono Napoli, Fiorentina e Atalanta: la società partenopea quasi sicuramente saluterà dopo due stagioni Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ... it.blastingnews.com