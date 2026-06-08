Robin Gosens ha dichiarato pubblicamente di voler rimanere alla Fiorentina, anche se il Napoli ha mostrato interesse per il suo trasferimento come possibile sostituto di Di Lorenzo sulla fascia destra. La trattativa tra le due squadre non si è concretizzata e il giocatore ha confermato di voler restare nel club attuale. Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a un accordo tra le parti.

Robin Gosens può davvero trasferirsi al Napoli? Il laterale tedesco ha già comunicato pubblicamente la volontà di restare in viola, nonostante i sondaggi dei partenopei per una possibile alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra. Gosens e la priorità familiare: perché Firenze è definitiva. La scelta di Gosens va oltre il semplice calcio. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, “Più della carriera, del campionato in cui giocare e dei contratti, conta il benessere del proprio nucleo familiare”. Il trasferimento a Firenze rispondeva a un’esigenza personale precisa: tornare in Italia, considerata la sua seconda casa dopo anni di carriera in giro per l’Europa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Dalla Fiorentina al Napoli? Manna tenta il colpo ma c’è un ostacolo

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