Napoli il futuro si chiama Vincenzo Italiano | arrivano conferme sul nuovo allenatore

In casa Napoli si fanno più concrete le possibilità di vedere Vincenzo Italiano seduto sulla panchina azzurra nella prossima stagione, mentre il futuro di Antonio Conte resta ancora senza una decisione ufficiale. Le voci si intensificano e il nome dell’attuale allenatore si inserisce tra i candidati principali per la guida tecnica della squadra partenopea. La situazione si evolve mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla scelta del nuovo tecnico.

Con il futuro di Antonio Conte ancora tutto da definire, in casa Napoli prende sempre più quota il nome di Vincenzo Italiano come possibile nuovo allenatore azzurro. La famiglia Aurelio De Laurentiis starebbe valutando con convinzione il tecnico attualmente al Bologna, ritenuto il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo dopo l’era Conte. Il profilo di Italiano piace soprattutto per la sua idea di calcio offensiva, intensa e moderna, ma anche per la capacità di valorizzare i giovani e costruire gruppi competitivi senza rivoluzioni drastiche. Il Napoli vorrebbe ripartire da gran parte dell’attuale ossatura della squadra, inserendo soltanto alcuni rinforzi mirati e affidando all’ex Fiorentina e Bologna il compito di mantenere alta l’identità vincente costruita negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Da Blerim Džemaili parole forti su Napoli, Bologna e il futuro di Antonio Conte: tra Scudetto sfumato, assenze pesanti e il futuro di Vincenzo Italiano #NapoliBologna #SerieA #Conte #Italiano #Napoli #Bologna #Calcio #Football x.com

[Claudio Raimondi] Se la squadra si qualifica per la CL, le possibilità che Allegri rimanga aumenterebbero. Se il club non si qualifica, Cardinale ha già una lista di potenziali sostituti. Questi includono Francesco Farioli, Vincenzo Italiano, Xavi e Xabi Alonso. : r/ reddit

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