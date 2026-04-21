Napoli spunta una nuova pista per l’attacco | c’è lo zampino di De Bruyne!

Sul fronte del mercato, si fa strada una possibile operazione che coinvolge un attaccante belga. Leandro Trossard, attualmente all’Arsenal, potrebbe cambiare squadra e il Napoli si sarebbe mosso per ingaggiarlo. La società partenopea sarebbe disposta a offrire 18 milioni di euro, cifra inferiore ai 24 milioni versati dai Gunners nel 2023. La trattativa sembra essere in fase avanzata, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Leandro Trossard potrebbe lasciare l’Arsenal e il Napoli accelera: i partenopei sarebbero pronti ad offrire 18 milioni per l’attaccante belga, cifra inferiore ai 24 spesi dai Gunners nel 2023. Trossard all’Arsenal: il contratto in scadenza cambia tutto. La situazione contrattuale di Trossard diventa decisiva per il mercato estivo. L’attaccante belga entrerà nell’ultimo anno di accordo con l’Arsenal, e nonostante il recente adeguamento salariale, la permanenza a Londra non è scontata. In questa stagione ha collezionato 44 presenze complessive con 7 gol e 9 assist sotto la guida di Mikel Arteta, ma il rendimento offensivo non ha pienamente convinto il club.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, spunta una nuova pista per l’attacco: c’è lo zampino di De Bruyne! NAPOLI -INTER 1-0 RIGORE DI DE BRUYNE Notizie correlate Calcio Napoli, De Bruyne a Castel Volturno: spunta una data per il ritorno in campoIl centrocampista del Calcio Napoli è rientrato in città dopo quattro mesi dall’infortunio e dall’operazione. Napoli, arriverà un vice Di Lorenzo in estate: spunta una nuova pista dall’esteroIn attesa di sapere i destini di questa stagione, il Napoli inizia a pianificare già le mosse del prossimo calciomercato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, spunta l'ipotesi di una talpa | La banda aveva scavato un tunnel ausiliario; Napoli, dopo la rapina ‘da film’ alla Crédit Agricole spunta la truffa del falso carabiniere; Lobotka, il contratto parla chiaro: futuro in bilico? Spunta una nuova clausola – TMW; Napoli, parla De Laurentiis: Conte non lascerà il Napoli, è come la sua creatura. Napoli, per il dopo Conte spunta un ex JuveIl futuro di Antonio Conte resta tutto da scrivere, ma uno scenario prende sempre più quota: il possibile ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Le recenti dichiarazioni del tecnico e ... magazinepragma.com Napoli, dopo la rapina ‘da film’ alla Crédit Agricole spunta la truffa del falso carabiniereA pochi giorni dal clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli, altri malviventi provano a sfruttare la paura per colpire di nuovo, questa volta con raggiri mirati ai cittadini ... dire.it Il Napoli mette gli occhi su Danilo Secondo ESPN Brasil, gli azzurri starebbero monitorando il centrocampista brasiliano in vista della prossima stagione così come il Bayer Leverkusen #napoli #spazionapoli facebook Terrorismo, inneggiavano alle #BrigateRosse: 6 indagati tra Napoli e Firenze, c'è anche un minore x.com