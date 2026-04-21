Dalla Via Appia al Mare Nostrum | via alla quinta edizione del Certamen Brundisinum

Il 22 e 23 aprile si svolgerà presso il liceo classico “Benedetto Marzolla” la quinta edizione del Certamen Brundisinum, un evento dedicato allo studio e alla valorizzazione del patrimonio culturale. La manifestazione prevede due giornate di incontri e confronti, con particolare attenzione al tema “Dalla Via Appia al Mare Nostrum”. L’evento coinvolge studenti e docenti, offrendo un’occasione di approfondimento sulle testimonianze storiche e culturali della regione.

BRINDISI - Saranno due giornate all’insegna dello studio, del confronto e della valorizzazione del patrimonio culturale quelle del 22 e 23 aprile al liceo classico “Benedetto Marzolla”, che ospiterà la quinta edizione del Certamen Brundisinum, dedicata al tema “Dalla Via Appia al Mare Nostrum”.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Nola: al via l’VIII edizione del Certamen Nolanum Al Liceo Giannone prende il via la II edizione del Certamen GiannonianumIl Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento annuncia ufficialmente la II edizione del Certamen Giannonianum. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Oggetto: Interruzione Idrica nel Comune di Fondi (Via Arnale Rosso, Via Sandro Pertini, Via Stazione (tratto compreso da Via Cuneo Via Appia); Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi; Roma Appia Run: la carica dei 10mila nella gara delle 5 pavimentazioni; Parco dell'Appia Antica: come visitarlo, cosa vedere e come arrivare. – ’ Roma, Parco Archeologico della Via Latina (Italia) Tra l’Appia e la Tuscolana, lontano dai percorsi più battuti, si conserva uno dei tratti più suggestivi della viabilità romana. Qui la Via facebook