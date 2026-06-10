Si terrà a San Marino il primo European Foot Table Championship, il Campionato Europeo di Foot Table, in programma dal 12 al 14 giugno presso il San Marino Outlet. La scelta geografica rappresenta un importante riconoscimento per la Repubblica, che nel 2026 è Comunità Europea dello Sport, prestigioso riconoscimento assegnato da ACES Europe alle realtà che si distinguono per l'impegno nella promozione dello sport, dell'attività fisica e dei corretti stili di vita. Nato in Brasile, il Foot Table è una disciplina innovativa che combina elementi di calcio, footvolley, padel, squash e tennis da tavolo. Le partite si disputano... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Brasile al sogno olimpico 2040: via alla prima edizione dell'European Foot Table Championship

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