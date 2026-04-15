Workshop e talk dedicati al benessere giovanile al Bee Ozanam dal 17 al 19 aprile | via alla prima edizione del festival A tutta salute
Gestire lo stress della sessione, imparare il primo soccorso o semplicemente capire come mangiare meglio tra una lezione e l'altra. Dal 17 al 19 aprile 2026, Torino ospita la prima edizione di "A tutta salute", il festival interamente dedicato al benessere psico-fisico delle nuove generazioni. La.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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