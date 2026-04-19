Ferrara città sempre più sportiva | al via la terza edizione dell' Italia Pole and Aerial Championship

Ferrara ospita dal 3 al 5 luglio al Palazzetto dello Sport la terza edizione dell’Italia Pole and Aerial Championship, un evento nazionale dedicato alle discipline artistiche aeree e con il palo. La manifestazione si svolge nella città, che continua a investire nel settore sportivo, attirando atleti e pubblico da diverse regioni. L’organizzazione della competizione coinvolge diverse squadre e professionisti del settore.

Ferrara si conferma sede di eventi sportivi di rilievo nazionale ospitando, dal 3 al 5 luglio al Palazzetto dello Sport, l'Italia Pole and Aerial Championship, il campionato nazionale sezione art, giunto alla sua terza edizione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa manifestazione è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ferrara ospita il campionato regionale Pole & Aerial: l’eccellenza della ginnastica aereaUn connubio di danza, forza e flessibilità, che combina discipline aerobiche verticali e aeree. 'Ferrara Cameristica', al via la terza edizione nella suggestiva cornice di Palazzo Naselli CrispiProsegue la stagione concertistica ‘I mercoledì del Conservatorio’ con un nuovo appuntamento in programma mercoledì 11 alle 17.