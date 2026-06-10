Dai dibattiti alla volontà di agire La vera sfida italiana della Difesa

Un dibattito acceso sulla difesa si è trasformato in una spinta concreta verso azioni concrete. Dopo discussioni e confronti, si è deciso di muoversi in modo più deciso, con intenzioni di rafforzare le capacità militari e le strutture dedicate alla sicurezza nazionale. La discussione si è evoluta da parole a proposte operative, segnando una svolta nella volontà di intervenire e migliorare la posizione del paese in ambito difensivo.

Nel mio precedente intervento su queste colonne sostenevo che la cultura della difesa rappresenta oggi una delle sfide più importanti per il futuro dell’Italia (si può leggere qui ). Ho cercato di spiegare che non si tratta soltanto di comprendere il ruolo delle Forze Armate o di accrescere la consapevolezza dei mutati scenari geopolitici. Parlavo di sviluppare una più ampia coscienza nazionale, capace di riconoscere che sicurezza, libertà, prosperità economica e stabilità democratica non sono condizioni permanenti, ma beni da preservare e difendere quotidianamente. Tuttavia, esiste una domanda che il dibattito nazionale non può più eludere. Perché se è vero che la cultura della difesa sta finalmente entrando nel lessico pubblico e istituzionale del Paese, è altrettanto vero che la cultura, da sola, non basta. 🔗 Leggi su Formiche.net

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