Minorenne accusato di terrorismo nelle chat con gli affiliati di Daesh la volontà di compiere stragi | Era pronto ad agire

Un minorenne è stato coinvolto in un’indagine sul terrorismo dopo che le forze dell’ordine hanno trovato nel suo cellulare messaggi in cui manifestava la volontà di compiere atti violenti. Tra le conversazioni con persone associate a gruppi armati si leggeva di essere pronto ad agire e di voler compiere stragi. Le autorità hanno sequestrato il telefono e avviato le indagini per verificare eventuali piani o coinvolgimenti diretti. La vicenda riguarda un episodio emerso a Firenze, dove sono stati eseguiti controlli nelle ultime settimane.

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