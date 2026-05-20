Minorenne accusato di terrorismo nelle chat con gli affiliati di Daesh la volontà di compiere stragi | Era pronto ad agire
Un minorenne è stato coinvolto in un’indagine sul terrorismo dopo che le forze dell’ordine hanno trovato nel suo cellulare messaggi in cui manifestava la volontà di compiere atti violenti. Tra le conversazioni con persone associate a gruppi armati si leggeva di essere pronto ad agire e di voler compiere stragi. Le autorità hanno sequestrato il telefono e avviato le indagini per verificare eventuali piani o coinvolgimenti diretti. La vicenda riguarda un episodio emerso a Firenze, dove sono stati eseguiti controlli nelle ultime settimane.
Firenze, 20 maggio 2026 – Nei messaggi che gli agenti dell’anti-terrorismo hanno trovato nel suo cellulare si diceva pronto ad agire. E dai suoi interlocutori aveva ricevuto indicazioni precise sulla tipologia di luogo da scegliere per mettere in pratica l’azione. Il protagonista è un ragazzo tunisino di appena 15 anni, arrestato dalla polizia di Firenze con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane si trova ora in custodia presso l'istituto penale minorile del capoluogo, per effetto di una misura emessa dal Gip del tribunale per i minorenni, Giuditta Merli, su richiesta del procuratore di Firenze, Roberta Pieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Minorenne arrestato per terrorismo, il 17enne resta in carcere. “Le chat? Non le ho lasciate per paura”Perugia, 5 aprile 2026 – I presupposti che hanno portato al suo arresto sono rimasti invariati.
Ricorrenze: celebrata la Giornata della memoria delle vittime di terrorismo e stragiPisa, 10 maggio 2026 – Nella mattinata di venerdì 8 maggio, sul viale delle Piagge, davanti al monumento commemorativo realizzato dall’artista Dolfo,...
Minorenne accusato di terrorismo, nelle chat con gli affiliati di Daesh la volontà di compiere stragi: Era pronto ad agireIl 15enne tunisino, in Italia da tre anni, era stato inserito in una comunità e successivamente sottoposto al regime di messa alla prova, ma non ha mai smesso di interagire con soggetti legati all’Isl ... lanazione.it
I tg nazionali hanno aperto con questa notizia di terrorismo e pedofilia? No meglio parlare di un malato psichiatrico che provoca un incidente x.com
ACCUSATO DI TERRORISMO RISCHIA DI NON DIFENDERSI Gli atti del processo del 23enne meranese, accusato di terrorismo ed estremismo islamico finiscono davanti alla Corte Costituzionale, perché il giovane del Bangladesh non può accedere alle inte - Facebook facebook
Accusato di terrorismo internazionale: la Polizia arresta un quindicenne a FirenzeFIRENZE - La Polizia di Stato di Firenze ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in Istituto penale ... piananotizie.it